कश्मीर में विंटर सिक्योरिटी प्लान तैयार: चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर, आईजीपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

साइबर अपराध बड़ी चुनौतियों में से एक, निपटने के लिए तैयार है पुलिस : आईजीपी

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक (आईजीपी) कश्मीर सुजीत कुमार सिंह ने साइबर अपराध को जम्मू-कश्मीर के लिए सबसे बड़ी उभरती चुनौतियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह के डिजिटल और ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए आईजीपी कश्मीर ने कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना पुलिस और सुरक्षा बलों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।



देश और प्रदेश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में साइबर अपराध की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में श्रीनगर में एक वरिष्ठ नागरिक को साइबर ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और उनसे लाखों रुपये की ठगी कर ली जिसके बाद साइबर पुलिस को विशेष एडवाइजरी जारी करनी पड़ी।



इसके अलावा घाटी में एक और बड़ा मामला तब सामने आया जब कई युवाओं को वर्क फ्रॉम होम और शेयर बाजार में उच्च रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया। इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और कई फर्जी बैंक खातों को फ्रीज करवाया।



आईजीपी सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं।