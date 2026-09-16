लेह: लद्दाख के स्टैनजिन जिग्मेत ने रचा इतिहास, 'द ड्रैगन लेटर' के लिए जीता गोल्ड

स्पेन के एस्कोला सुपीरियर डी सिनेमा ई ऑडियोविजुअल्स डी कैटालुन्या (एस्काक) में अध्ययनरत जिग्मेत ने 14 सितंबर को टोरंटो में आयोजित 53वें स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड्स समारोह में गोल्ड अवॉर्ड हासिल किया।



इस प्रतियोगिता में दुनियाभर के 894 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 2,972 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। ऐसे में जिग्मेत की यह उपलब्धि लद्दाख और भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।



1972 में स्थापित स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड्स दुनियाभर के उभरते हुए फिल्मकारों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष पुरस्कार जीतने वाली सभी फिल्में 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं।



जिग्मेत की यह उपलब्धि उन्हें स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड्स के उन प्रतिष्ठित पूर्व विजेताओं की सूची में शामिल करती है, जिनमें स्पाइक ली, पीट डॉक्टर और रॉबर्ट जेमेकिस जैसे दिग्गज फिल्मकार शामिल हैं।