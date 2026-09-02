मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भाजपा पर पलटवार: खारिज की इस्तीफे की मांग, बोले- जनता ने दिया पांच साल का जनादेश
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने उन्हें पांच साल का जनादेश दिया है।
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने उन्हें पांच साल का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि वे पांच साल बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे।
#WATCH | Srinagar, J&K: Chief Minister Omar Abdullah says, "... Why should I resign? The people of Jammu and Kashmir have given us five years. After five years, we will present our report card to the people... There are baseless allegations from the BJP because they have nothing… pic.twitter.com/wSztdHf1Tg— ANI (@ANI) September 2, 2026
मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उनके अनुसार भाजपा के पास कहने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भाजपा उन्हें हर दिन निशाना बनाती है।