मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भाजपा पर पलटवार: खारिज की इस्तीफे की मांग, बोले- जनता ने दिया पांच साल का जनादेश

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने उन्हें पांच साल का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि वे पांच साल बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे।

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