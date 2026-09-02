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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भाजपा पर पलटवार: खारिज की इस्तीफे की मांग, बोले- जनता ने दिया पांच साल का जनादेश

Wed, 02 Sep 2026 10:54 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, श्रीनगर
एएनआई, श्रीनगर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 10:54 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने उन्हें पांच साल का जनादेश दिया है।

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Chief Minister Omar Abdullah hits back at BJP Rejects resignation demand says public gave a five year mandate
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला - फोटो : एएनआई

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने उन्हें पांच साल का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि वे पांच साल बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। 

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मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उनके अनुसार भाजपा के पास कहने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भाजपा उन्हें हर दिन निशाना बनाती है।

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