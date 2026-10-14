जश्न-ए-डल का आगाज: डल झील बनी खेलों का अखाड़ा, नाविकों ने दिखाई चप्पुओं की रफ्तार, 3 दिन तक दिखेगा खेलों का दम

जश्न-ए-डल खेल ही नहीं, कश्मीर की संस्कृति का उत्सव और नशे के खिलाफ सशक्त माध्यम

एडीजीपी: श्रीनगर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सशस्त्र पुलिस) नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि वार्षिक वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जश्न-ए-डल केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विरासत का उत्सव है। प्रसिद्ध डल झील के किनारे जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एडीजीपी ने कहा कि यह आयोजन हर साल उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न जल क्रीड़ा श्रेणियों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेते हैं। उन्होंने इसे महज जश्न-ए-डल न मानकर जश्न-ए-कश्मीर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह घाटी की जीवंत पहचान का शानदार प्रदर्शन है।



एडीजीपी ने बताया कि यह प्रतियोगिता आगामी तीन दिनों तक चलेगी। इसका समापन 15 अक्तूबर को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होगा। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने खेल भावना को सर्वोपरि रखने और हार-जीत से परे रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। युवाओं में तनाव और चिंता की समस्या पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उपराज्यपाल के नशामुक्त अभियानों के सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे खेल आयोजनों से नशे के प्रसार और तस्करी में खासी गिरावट आई है, क्योंकि खेल युवाओं को अवसाद और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर सही दिशा में प्रेरित करते हैं।