Srinagar News: श्रीनगर के मुनवर में चलती बस से गिरकर कंडक्टर की मौत

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श्रीनगर। श्रीनगर के मुनवर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 60 साल के बस कंडक्टर की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि चलती बस को एक ऑटो-रिक्शा ने टक्कर मार दी। जिससे कंडक्टर संतुलन खोकर बस से नीचे गिर गया। हादसे के वक्त कंडक्टर बस के दरवाजे पर खड़ा था। गिरने से उसे सिर पर गंभीर चोटें आईं। उसे एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अब्दुल मजीद तेली (60) पुत्र गुलाम मोहम्मद तेली, निवासी नवाबाजार, श्रीनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।