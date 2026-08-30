Srinagar News: लेह में एनसीसी कैडेट ने नशे के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया

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कैडेट्स ने युवाओं और आम जनता से संवाद करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने तथा नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। इस जागरूकता अभियान में स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण में समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

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लेह। लैमडन पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने लेह मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नशा मुक्त भारत अभियान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया।