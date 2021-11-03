Srinagar News: लद्दाख में 66वां तिब्बती लोकतंत्र दिवस मनाया गया

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कार्यक्रम की शुरुआत तिब्बती और भारतीय राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद तिब्बती शहीदों और तिब्बत-नेपाल सीमा पर हाल में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए एक मिनट का मौन रखा गया। सभा को संबोधित करते हुए यांगतेन रिनपोछे ने दलाई लामा का आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रेषित कीं तथा तिब्बतियों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को संरक्षित एवं मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।कार्यक्रम में एसओएस टीसीवी लद्दाख के विद्यार्थियों ने तिब्बती सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों, जिसमें तिब्बती टॉपर भी शामिल था, को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।