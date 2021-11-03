पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे: सत शर्मा

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प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में जो समय बाकी बचा है, उसमें वह जनता के हित और विकास के लिए काम करे, वरना फौरन अपनी गद्दी छोड़ दे। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बीते समय में वह विकास कतई नहीं दिखा जिसकी जनता को उम्मीद थी। ऐसे मुख्यमंत्री से भला क्या उम्मीद की जा सकती है जो केवल बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंकने और असल मसलों से ध्यान भटकाने की इस साजिश को जम्मू-कश्मीर की अवाम कभी माफ नहीं करेगी।ऐतिहासिक लाल चौक पर दस हजार से अधिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के जुटने का दावा करते हुए सत शर्मा ने इस बदलाव को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि आज हम उस ऐतिहासिक चौक में एकत्रित हुए हैं, जहां एक दौर में भारत माता का तिरंगा फहराना तक अपराध समझा जाता था लेकिन आज का माहौल देखिए, हजारों की तादाद में पार्टी के जुनूनी कार्यकर्ता और आम नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर सरकार को कड़ा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने जिला नेतृत्व, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि यह हुजूम उमर अब्दुल्ला को सीधी चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हुआ है कि वे या तो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाएं।नेता प्रतिपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उमर सरकार की प्राथमिकताओं में जनहित कभी रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के नाम पर सिर्फ तबादलों, प्रमोशन और चहेतों को तरक्की देने का खेल चल रहा है। सत शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को पहले से अंदेशा था कि आज लाल चौक पर हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता का महासैलाब उमड़ेगा, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कल ही बड़े पैमाने पर अफसरों के ट्रांसफर का पुलिंदा जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार आज भी उसी पुरानी चाल पर चल रही है, जिसके चलते जनता ने बार-बार उन्हें खारिज किया है। शर्मा ने साफ किया कि अवाम ने अब पूरी तरह मन बना लिया है और अगर सरकार ने काम करके नहीं दिखाया तो जनता उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी।