Srinagar News: धूप से नहीं मिली राहत, रात में उमस और बढ़ी

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर खासकर जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। 2-10 सितंबर को मौसम आम तौर पर सूखा रहेगासुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।शनिवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है।पहलगाम में अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है।