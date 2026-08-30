Srinagar News: धूप से नहीं मिली राहत, रात में उमस और बढ़ी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
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श्रीनगर। घाटी में शनिवार को सुबह से ही निकली तेज धूप ने अधिकतम तापमान बढ़ा दिया। पिछले तीन दिन से तेज धूप से लोगों को राहत नहीं मिली है, वहीं रात को बढ़ी उमस ने नींद में खलल डालना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं है। सूबे के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर खासकर जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। 2-10 सितंबर को मौसम आम तौर पर सूखा रहेगा
; सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
शनिवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है।
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पहलगाम में अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है।
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर खासकर जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। 2-10 सितंबर को मौसम आम तौर पर सूखा रहेगा
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शनिवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है।
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पहलगाम में अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है।