Srinagar News: अवैध खनन में शोपियां में जेसीबी, डंपर, दो टिपर और 6 ट्रैक्टर जब्त
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:57 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:57 PM IST
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शोपियां। अवैध खनन में पुलिस ने बुधवार को एक जेसीबी, एक डंपर, दो टिप्पर और छह ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ये वाहन कथित तौर पर बिना वैध रॉयल्टी दस्तावेजों के खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल पाए गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शोपियां में मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस स्टेशन हीरपोरा की टीम ने अवैध खनन में शामिल छह ट्रैक्टर पकड़े और जब्त किए। इन वाहनों के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी। इस मामले में पुलिस स्टेशन हीरपोरा में मामला दर्ज किया गया है।
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