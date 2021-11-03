Srinagar News: इल्तिजा ने इंटर्न डाॅक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की अपील की

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इल्तिजा ने कहा कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के मेडिकल इंटर्न को सबसे कम स्टाइपेंड मिलता है। उन्हें महीने का 12 हजार 300 मिलता है यानी दिन के करीब 400 रुपये है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर जम्मू कश्मीर में कोई मजदूरी भी करता है तो उसको दिन का 900 मिलता है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात कि हाल ही में स्वास्थमंत्री सकीना इत्तू ने इंटर्न से झूठा दावा किया कि एक महीने के अंदर उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक भी इंटर्न को बर्खास्त किया तो वे इनके प्रदर्शन में शामिल होंगी। इल्तिजा ने कहा कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के मेडिकल इंटर्न को सबसे कम स्टाइपेंड मिलता है। उन्हें महीने का 12 हजार 300 मिलता है यानी दिन के करीब 400 रुपये है।उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर जम्मू कश्मीर में कोई मजदूरी भी करता है तो उसको दिन का 900 मिलता है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात कि हाल ही में स्वास्थमंत्री सकीना इत्तू ने इंटर्न से झूठा दावा किया कि एक महीने के अंदर उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा।उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक भी इंटर्न को बर्खास्त किया तो वे इनके प्रदर्शन में शामिल होंगी।

श्रीनगर। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल अब इंटर्न को धमकी दे रहे हैं कि उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है। सरकार इंटर्न की शिकायतों को दूर करने के बजाय उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने सरकर से इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की।