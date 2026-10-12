Srinagar News: ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी, कुछ मैदान में बारिश

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श्रीनगर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते घाटी में शनिवार रात को ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं, श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे। कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हुई।मौसम विभाग के अनुसार 12-13 अक्तूबर को शाम तक मौसम सूखा रहेगा, लेकिन 13 अक्तूबर की शाम या रात के समय थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। 14-15 अक्तूबर को कई जगहों पर हल्की बारिश व गरज के साथ मौसम आमतौर पर बादल वाला रहेगा। 16-18 अक्तूबर को मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा।रविवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.0 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है।पहलगाम में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है।