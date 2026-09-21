Srinagar News: डाउनटाउन की गलियों में गूंजे बप्पा के जयकारे

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अमर उजाला ब्यूरोश्रीनगर। कश्मीर घाटी में गणेश चतुर्थी का रविवार को भावुक एवं भक्तिमय माहौल में समापन हो गया। श्रीनगर के ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर (गणपत्यार), इंदिरा नगर और दक्षिण कश्मीर के वेस्सू (कुलगाम) में स्थापित भगवान श्री गणेश की पवित्र प्रतिमाओं को पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वितस्ता (झेलम नदी) के पावन जल में विसर्जित किया गया। इस पावन अवसर पर घाटी में शांति, सुख एवं समृद्धि की प्रार्थना की।रविवार को गणपत्यार स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों की थाप, शंखध्वनि और भजन-कीर्तन के साथ निकली यह शोभायात्रा बडियार, गुंड अहलिमार और नई सड़क होते हुए सोमयार शिव मंदिर (हब्बा कदल) पहुंची। वहां से खारयार होते हुए शोभायात्रा पुनः श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर लौटी और फिर श्री गणेश घाट की ओर प्रस्थान किया। श्रीगणेश घाट पर श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति में भगवान श्री गणेश की पावन प्रतिमा को वितस्ता के पवित्र जल में विसर्जित किया गया।इंदिरा नगर और वेस्सू में भी उमड़ा श्रद्धा का सैलाबइंदिरा नगर श्रीनगर में पीएम पैकेज कर्मचारियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर से शोभायात्रा निकाली और शूरायार मंदिर घाट पर वितस्ता के तट पर प्रतिमा का विसर्जन किया। वेस्सू कुलगाम में कश्मीरी पंडित कॉलोनी, वेस्सू के श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस निकाला और पारंपरिक संगम स्थल पर पवित्र नदी में प्रतिमा का विसर्जन किया।प्रबंधक समिति पिछले कई वर्षों से इस पावन परंपरा को पूरी निष्ठा से निभाती आ रही है। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट और पुनीत बालन ग्रुप के चेयरमैन पुनीत बालन का सहयोग इस परंपरा को श्रीनगर में जीवित रखने में अतुलनीय रहा है। बप्पा सभी के कष्ट दूर करें और घाटी में सौहार्द लाएं। - रत्न चक्कू, महासचिव, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर प्रबंधक समिति14 सितंबर को पवित्र हवन और प्राण-प्रतिष्ठा के साथ शुरू हुआ यह सात दिवसीय अनुष्ठान आज पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। वितस्ता के घाट पर बप्पा को विसर्जित करते हुए हमने पूरी घाटी में आपसी भाईचारे और खुशहाली की कामना की है। - संजय टिक्कू, प्रमुख, गणपत्यार प्रबंधक समितिघाटी में इस प्रकार के धार्मिक उत्सव हमें अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखते हैं। पिछले सात दिनों तक इंदिरा नगर में भक्ति का अनूठा माहौल रहा। शूरायार घाट पर विसर्जन के दौरान हर किसी का मन भावुक था। - सुनील रैना, इंदिरा नगरहब्बा कदल की गलियों में बप्पा की शोभायात्रा और वितस्ता के किनारे यह रौनक देखना हम सभी के लिए अत्यंत भावुक क्षण है। स्थानीय लोगों का सहयोग भी हमेशा की तरह सराहनीय रहा। विसर्जन के उपरांत सभी श्रद्धालुओं में पारंपरिक प्रसाद का वितरण किया गया।- मोहित भान, कश्मीरी पंडित, पीडीपी नेता