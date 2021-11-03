Srinagar News: ऑटो-रिक्शा और कार की टक्कर में एक की मौत
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:50 AM IST
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श्रीनगर। शहर के राजबाग इलाके में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक ऑटो-रिक्शा और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में 58 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, इस भीषण हादसे में ऑटो सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत नाजुक हालत में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बडगाम जिले के बीरवाह निवासी गुलाम मोहम्मद के 58 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला रहमान डार के रूप में हुई है। पुलिस ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है।
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