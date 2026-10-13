कश्मीरी युवा का अनोखा आविष्कार: बनाई ऐसी स्मार्ट वॉटर बॉटल, जो बताएगी शरीर को कब चाहिए पानी

चार साल का शोध, करोड़ों पल्स डेटा का विश्लेषण

इस तकनीक को तैयार करने के लिए करीब चार साल तक शोध किया गया। गुरबिंदर के मुताबिक हाइड्रेशन इंजन के विकास में लगभग 1,200 घंटे के मानव परीक्षण किए गए और 35 करोड़ पल्स डेटा का विश्लेषण किया गया। परीक्षण और तकनीक को बेहतर बनाने का काम अभी जारी है।



टंगमर्ग से वैश्विक तकनीक जगत तक

श्रीनगर में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने वाले गुरबिंदर ने बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के बाद उन्होंने वैश्विक तकनीकी कंपनियों में अहम भूमिकाएं निभाईं।