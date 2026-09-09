फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Controversy over 'Vande Mataram' at the Jammu & Kashmir International Film Festival

वंदे मातरम् के सुरों पर सियासी विवाद: कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बोली-स्वतंत्रता सेनानियों के फैसले का हो सम्मान

Wed, 09 Sep 2026 12:53 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 09 Sep 2026 12:53 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वंदे मातरम् का पूरा संस्करण बजाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अपनाए गए संस्करण का सम्मान करने की अपील की।

विज्ञापन
Controversy over 'Vande Mataram' at the Jammu & Kashmir International Film Festival
जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल - फोटो : बासित जरगर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का पूरा संस्करण बजाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सोमवार को इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने देश के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को ध्यान में रखते हुए इसके एक विशेष संस्करण को अपनाया था।

विज्ञापन

कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और जे.बी. कृपलानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का निर्णय महत्वपूर्ण है। पार्टी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह का भी उल्लेख किया।

कांग्रेस ने कहा कि सहयोगी दलों को स्वतंत्रता सेनानियों की सोच और निर्णय का सम्मान करते हुए उसी संस्करण को गाना चाहिए, जिसे उस समय अपनाया गया था। पार्टी के अनुसार इसका उद्देश्य गीत को सांप्रदायिक रंग दिए जाने से बचाना था।

कांग्रेस ने ये भी कहा कि वंदे मातरम् के अपनाए गए संस्करण पर कायम रहना देश के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी गणराज्य के चरित्र को बनाए रखने का हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर फिल्म महोत्सव में पूरे संस्करण के बजाए जाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed