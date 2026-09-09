वंदे मातरम् के सुरों पर सियासी विवाद: कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बोली-स्वतंत्रता सेनानियों के फैसले का हो सम्मान

कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और जे.बी. कृपलानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का निर्णय महत्वपूर्ण है। पार्टी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह का भी उल्लेख किया।



कांग्रेस ने कहा कि सहयोगी दलों को स्वतंत्रता सेनानियों की सोच और निर्णय का सम्मान करते हुए उसी संस्करण को गाना चाहिए, जिसे उस समय अपनाया गया था। पार्टी के अनुसार इसका उद्देश्य गीत को सांप्रदायिक रंग दिए जाने से बचाना था।



कांग्रेस ने ये भी कहा कि वंदे मातरम् के अपनाए गए संस्करण पर कायम रहना देश के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी गणराज्य के चरित्र को बनाए रखने का हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर फिल्म महोत्सव में पूरे संस्करण के बजाए जाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।



The full version of Vande Mataram sits uneasily with the syncretic and pluralist ethos that our freedom fighters envisioned and nurtured for India.



For us, the considered judgment of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, Rajendra Prasad, Acharya… pic.twitter.com/VngmVUmevz — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) September 8, 2026