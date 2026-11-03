फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   ABVP wins 5 of 8 seats in Ladakh University students’ union polls

लेह: लद्दाख यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम, आठ में से पांच सीटें जीतकर लहराया परचम

Tue, 03 Nov 2026 05:10 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, लेह
अमर उजाला नेटवर्क, लेह Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 03 Nov 2026 05:10 PM IST
सार

लद्दाख यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ में से पांच सीटों पर जीत दर्ज की। दावा नामग्याल अध्यक्ष समेत पांच उम्मीदवारों ने अलग-अलग पदों पर जीत हासिल कर छात्र संघ में संगठन का दबदबा कायम किया।

विज्ञापन
ABVP wins 5 of 8 seats in Ladakh University students’ union polls
एबीवीपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ में से पांच सीटों पर जीत हासिल की है। 
विज्ञापन
Trending Videos

चुनाव में दावा नामग्याल को छात्र संघ का अध्यक्ष, त्सेरिंग यांगडोल को उपाध्यक्ष, स्टैनजिन रिगजोल को महासचिव, रबस्किट डोलमा को संयुक्त सचिव और तेनजिन त्सेवांग को खेल सचिव चुना गया है।

एबीवीपी के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सचिव सन्नक श्रीवत्स ने इस जीत को छात्रों के संगठन के प्रति भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पांच सीटों पर मिली जीत से साफ है कि युवा पीढ़ी छात्र हितों, शैक्षणिक विकास और बेहतर नेतृत्व के लिए एबीवीपी के साथ खड़ी है।

वहीं, एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य दोरजे नामग्याल ने भी इस जीत पर खुशी जताते हुए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी प्रतिनिधि छात्रों के अधिकारों, समस्याओं और शैक्षणिक हितों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे।

एबीवीपी ने कहा कि संगठन आगे भी विश्वविद्यालय में छात्र नेतृत्व को मजबूत करने, परिसर से जुड़ी समस्याओं को उठाने और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए काम करता रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed