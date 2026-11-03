लेह: लद्दाख यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम, आठ में से पांच सीटें जीतकर लहराया परचम

चुनाव में दावा नामग्याल को छात्र संघ का अध्यक्ष, त्सेरिंग यांगडोल को उपाध्यक्ष, स्टैनजिन रिगजोल को महासचिव, रबस्किट डोलमा को संयुक्त सचिव और तेनजिन त्सेवांग को खेल सचिव चुना गया है।



एबीवीपी के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सचिव सन्नक श्रीवत्स ने इस जीत को छात्रों के संगठन के प्रति भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पांच सीटों पर मिली जीत से साफ है कि युवा पीढ़ी छात्र हितों, शैक्षणिक विकास और बेहतर नेतृत्व के लिए एबीवीपी के साथ खड़ी है।



वहीं, एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य दोरजे नामग्याल ने भी इस जीत पर खुशी जताते हुए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी प्रतिनिधि छात्रों के अधिकारों, समस्याओं और शैक्षणिक हितों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे।



एबीवीपी ने कहा कि संगठन आगे भी विश्वविद्यालय में छात्र नेतृत्व को मजबूत करने, परिसर से जुड़ी समस्याओं को उठाने और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए काम करता रहेगा।