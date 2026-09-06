Poonch News: गट्टू डोर की चपेट में आने से श्रमिक घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में एक श्रमिक गट्टू डोर की चपेट में आकर घायल हो गया। वह हेलमेट पहनकर बाइक से काम पर जा रहा था। सड़क पर पड़ी गट्टू डोर जिसे एक व्यक्ति खींच रहा था की चपेट में आकर वह घायल हो गया।जैसे ही श्रमिक बोधराज बाइक लेकर वहां से गुजरा, गट्टू डोर उनके गले के पास आ गई और नाक पर लग गई, जिससे नाक से खून बहने लगा। डोर को हाथ से पकड़ने की कोशिश में उनका अंगूठा भी डोर की धार से कटने से खून बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बोधराज की मदद की और अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद वह घर लौटा।बोधराज ने कहा कि गट्टू डोर लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी है और प्रशासन को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। गौरतलब है कि गट्टू डोर के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें जम्मू में एक सेवानिवृत सैनिक की मौत भी हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि केवल आदेश जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गट्टू डोर की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।