Poonch News: राजपुर कस्बे में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू, विधि-विधान से हुआ ध्वजारोहण

विज्ञापन

रामलीला प्रबंधक समिति के सदस्यों ने बताया कि ध्वजारोहण के साथ ही रामलीला आयोजन का शुभारंभ हो गया है। इसके बाद कलाकारों द्वारा रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का नियमित रिहर्सल शुरू की जाएगी ताकि मंचन को भव्य और आकर्षक बनाया जा सके।समिति ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाएगा। स्थानीय लोगों में भी आयोजन को लेकर काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलीला देखने पहुंचते हैं।