Poonch News: हेरोइन और गांजा के साथ तीन गिरफ्तार

विज्ञापन





पुलिस के अनुसार वाहन संख्या जेके03बी-8646 को रोका। वाहन में सुजाद सलीम निवासी डाइवर, फिरोज अहमद चोपान निवासी लारूव जागीर और मोहम्मद शफी मीर निवासी अरिपाल सवार थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन और 13.94 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवंतीपोरा। पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान त्राल में तीन लोगों को हेरोइन और गांजा जैसे पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है।