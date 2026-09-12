पानी की सप्लाई रोकने को मजबूर न करे सरकार : जेकेसीडीएफ

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर कैजुअल-डेली वेजर्स फोरम ने शुक्रवार को शेर-ए-कश्मीर पार्क में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान करने की मांग की। फोरम के अध्यक्ष सज्जाद अहमद पर्रे ने सरकार से अपील कि है कि संगठन को पानी की आपूर्ति बंद करने पर मजबूर न करे।उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी उन्हें कड़े कदम उठाने की ओर धकेल रही है। पर्रे ने स्पष्ट किया कि फोरम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा, लेकिन सरकार को भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का ठोस समाधान निकालना चाहिए।