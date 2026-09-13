Poonch News: हंदवाड़ा में निर्माण लकड़ी की कमी, एसएफसी डिपो खाली
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
कुपवाड़ा। जिले के हंदवाड़ा के निवासियों को एसएफसी लकड़ी डिपो में निर्माण लकड़ी की अनुपलब्धता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हंदवाड़ा में अधिकांश एसएफसी डिपो पिछले कई महीनों से खाली पड़े हैं। लोगों ने दावा किया कि लकड़ी से लदे वाहन जिले से अन्य जिलों में भेजे जा रहे हैं, जबकि हंदवाड़ा के डिपो में आवश्यक लकड़ी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से हंदवाड़ा के एसएफसी डिपो में निर्माण लकड़ी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। संवाद
विज्ञापन