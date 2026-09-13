Poonch News: कुत्तों के झुंड ने वृद्धा को किया घायल

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श्रीनगर। नवाब बाजार स्थित चरमगरी मोहल्ला में आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला करके वृद्धा को घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला रास्ते से गुजर रही थी तभी कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। इससे उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव आए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बचाकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना से क्षेत्र के निवासियों में भारी आक्रोश है। संवाद