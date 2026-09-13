Poonch News: चोरी का एक आराेपी गिरफ्तार, 21 भेड़ें बरामद
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:51 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांदीपोरा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गईंं भेड़ चोरी के एक मामले को सुलझाया है और सभी 21 चोरी हुई भेड़ें बरामद कर ली हैं।
यह मामला पुलिस स्टेशन सुंबल, पुलिस पोस्ट अजस में एफआईआर धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था, जो मोहम्मद अशरफ चीची, पुत्र सुलेमान चीची, निवासी कालाकोट, राजौरी, वर्तमान में चेवा, बांदीपोरा में रहने वाले की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात उनके आवास से 21 भेड़ें चोरी हो गई थीं।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अजस पुलिस पोस्ट की एक टीम ने एसएसपी की करीबी निगरानी में डीओ एराफ नियाज के नेतृत्व में मामले को हाथ में लिया। जांच के दौरान पुलिस को श्रीनगर पंजीकरण संख्या वाले एक वाहन के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। सुराग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुजगुंड, श्रीनगर के एक व्यक्ति से पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर खुलासा किया कि चोरी हुई भेड़ों को बोनीगाम काजीगुंड ले जाया गया था जब कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर उन्हें पैदल मुजगुंड तक पहुंचाया था। सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए अजस पुलिस पोस्ट की एक पुलिस टीम काजीगुंड गई, जहां पूछताछ के लिए मुख्तार अहमद खटाना, जो राजौरी का निवासी है और वर्तमान में सफापोरा का अस्थायी निवासी है को पकड़ा।
आगे की जांच के दौरान, पुलिस ने उसके कब्जे से सभी 21 चोरी हुई भेड़ें बरामद कीं। बरामद पशुओं को बाद में उनके असली मालिक को सौंप दिया गया। जांच एसएसपी और एसडीपीओ सुंबल की निगरानी में की गई, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व और समन्वय किया।
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बांदीपोरा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गईंं भेड़ चोरी के एक मामले को सुलझाया है और सभी 21 चोरी हुई भेड़ें बरामद कर ली हैं।
यह मामला पुलिस स्टेशन सुंबल, पुलिस पोस्ट अजस में एफआईआर धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था, जो मोहम्मद अशरफ चीची, पुत्र सुलेमान चीची, निवासी कालाकोट, राजौरी, वर्तमान में चेवा, बांदीपोरा में रहने वाले की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात उनके आवास से 21 भेड़ें चोरी हो गई थीं।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अजस पुलिस पोस्ट की एक टीम ने एसएसपी की करीबी निगरानी में डीओ एराफ नियाज के नेतृत्व में मामले को हाथ में लिया। जांच के दौरान पुलिस को श्रीनगर पंजीकरण संख्या वाले एक वाहन के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। सुराग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुजगुंड, श्रीनगर के एक व्यक्ति से पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर खुलासा किया कि चोरी हुई भेड़ों को बोनीगाम काजीगुंड ले जाया गया था जब कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर उन्हें पैदल मुजगुंड तक पहुंचाया था। सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए अजस पुलिस पोस्ट की एक पुलिस टीम काजीगुंड गई, जहां पूछताछ के लिए मुख्तार अहमद खटाना, जो राजौरी का निवासी है और वर्तमान में सफापोरा का अस्थायी निवासी है को पकड़ा।
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आगे की जांच के दौरान, पुलिस ने उसके कब्जे से सभी 21 चोरी हुई भेड़ें बरामद कीं। बरामद पशुओं को बाद में उनके असली मालिक को सौंप दिया गया। जांच एसएसपी और एसडीपीओ सुंबल की निगरानी में की गई, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व और समन्वय किया।
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