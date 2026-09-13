Poonch News: सेना ने किया अमन और आवाम क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन

बारामुला। भारतीय सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स ने अमन और आवाम क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया। इसमें 48 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। 13 अगस्त से शुरू हुए इस टूर्नामेंट ने स्थानीय युवाओं को अपनी क्रिकेट प्रतिभा, प्रतिस्पर्धी भावना और खेल उत्साह दिखाने के लिए एक जीवंत जमीनी मंच प्रदान किया।टूर्नामेंट ने भाग लेने वाले युवाओं में टीम वर्क, अनुशासन, खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इस पहल का एक प्रमुख फोकस जमीनी स्तर पर उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं की पहचान और पोषण करना था। टूर्नामेंट ने आगामी नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों के चयन और तैयारी में भी मदद की, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को गांव-स्तर के क्रिकेट से उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। इस पहल ने खेल के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत किया, क्रिकेट विभिन्न गांवों के युवाओं को एक साथ लाने के लिए एक साझा मंच के रूप में काम कर रहा है।