Kathua News: रावी दरिया पुल पर पंजाब से आ रहे ट्रक में लगी आग
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:29 AM IST
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लखनपुर। जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में शुक्रवार को पंजाब की ओर से आ रहे एक ट्रक में रावी दरिया पुल पर अचानक आग लग गई। चालक को समय रहते आग का पता चलने और हाईवे से गुजर रहे अन्य ट्रक चालकों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया,। जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर यूपी-26- एटी पंजाब की ओर से लखनपुर की तरफ आ रहा था। रावी दरिया पुल पर पहुंचते ही चालक को ट्रक में आग लगने का आभास हुआ। उसने तुरंत ट्रक रोककर अपने पास मौजूद अग्निशमन सिलेंडर और पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझी। जिसके बाद चालक ने हाईवे से गुजर रहे अन्य ट्रक चालकों से मदद मांगी। कई ट्रक चालकों ने मौके पर रुककर सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पा लिया। इसी बीच पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। संवाद
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