इसी क्षमता को देखते हुए सरथल में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। क्षेत्र में विंटर स्पोर्ट्स और स्नो एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 50 लाख की लागत से विंटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस परियोजना के तहत कुल 1545 वर्ग फीट क्षेत्र में एक आधुनिक भवन तैयार किया जा रहा है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए दो अलग-अलग चेंजिंग रूम, एक किचन, एक लॉकर रूम और बाथरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों और खिलाड़ियों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी।



इन सुविधाओं का उद्देश्य सरथल पहुंचने वाले पर्यटकों और विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वहीं, इस परियोजना के तहत स्नो ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 300 फीट लंबे ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। इस ट्रैक के तैयार होने से सर्दियों के दौरान सरथल में स्नो एक्टिविटीज और विंटर स्पोर्ट्स के आयोजन को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग के जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि सरथल क्षेत्र में इस प्रकार के बुनियादी ढांचे का विकास होने से विंटर टूरिज्म को नई पहचान मिलेगी। इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्थानीयल लोगों ने उम्मीद जताई कि इन सुविधाओं के विकसित होने से सरथल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन से जुड़े रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।



गौरतलब है कि सरथल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के लिए जाना जाता है। विंटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्नो ट्रैकिंग ट्रैक और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास इस क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर के एक आकर्षक विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम पहल साबित हो सकता है।