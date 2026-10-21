फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   nirman hall

Kathua News: राजपुरा रामलीला क्लब के लिए 20 लाख के हॉल निर्माण की घोषणा

Wed, 21 Oct 2026 01:20 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
nirman hall
सांबा। जिले के राजपुरा रामलीला क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विधायक डॉ. देविंदर कुमार मन्याल ने क्लब के कलाकारों एवं पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने रामलीला क्लब के लिए एक भव्य हॉल के निर्माण हेतु 20 लाख रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की।
विज्ञापन


विधायक ने कहा कि रामलीला जैसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती हैं। प्रस्तावित हॉल के निर्माण से रामलीला के आयोजन के साथ-साथ अन्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन में भी सुविधा मिलेगी तथा नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और भगवान श्रीराम के आदर्शों से परिचित कराने में मदद मिलेगी।रामलीला क्लब के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों ने विधायक डॉ. देविंदर कुमार मन्याल का इस घोषणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed