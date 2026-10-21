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Kathua News: बिजली का पोल दे रहा हादसे को न्योता

Wed, 21 Oct 2026 01:19 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:19 AM IST
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bijli ka pol
रामगढ़ । सीमावर्ती गांव चक नाजर नंदपूर से रामगढ़ जाने वाली 33 के वी की लाइन का पोल हादसे को नयोत दे रहा है । इस लाइन का पोल कभी भी जमीन पर गिर सकता हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता है।
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स्थानीय निवासी विजय चौधरी, टिंकू चौधरी, कर्नेल सिंह, भगवान दास, जलंधर सिंह, रशपाल सिंह, का कहना है कि बिजली विभाग यह बिजली का खंभा पाॅवर हाउस से 200 मीटर की दूरी पर है। यहां पर हर समय बिजली की सप्लाई बनी रहती है। पोल के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। जिससे जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसे विभाग को हटाने की जरूरत है।
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