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Kathua News: विजयदशमी पर्व पर रघुनाथ मंदिर नौशेरा से ढोल नंगाड़ों के साथ निकली झांकी

Wed, 21 Oct 2026 01:20 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:20 AM IST
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naushera vijaydashmi
नगर की परिक्रमा के बाद रावण, कुंभकरण ,मेघनाथ के पुतलों का किया दहन
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संवाद न्युज एजेंसी

नौशेरा। नौशेरा सनातन धर्म सभा के प्रधान जगदीश चंद्र साहनी के संयोजन में शुक्रवार को विजयदशमी का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीसी डॉक्टर प्रीतम लाल थापा व एडीशनल एसपी निखिल रसगोत्रा ने उपस्थिति दर्ज कराई।

शाम चार बजे रघुनाथ मंदिर नौशेरा से राम, लक्ष्मण, हनुमान सुग्रीव अंगद आदि कलाकार ढोल नगाडों के साथ झांकी में शामिल हुए। यह मुख्य पास अड्डा नौशेरा में चौक नौशेरा झांगड चौक से होते हुए,वापिस राम बाग पहुंची। इसके बाद रावण, मेघनाद व कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पुर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महान संतोष दास मोनी जी महाराज माैजूद थे।
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