Kathua News: डोडा को कठुआ टीम नेे हराकर खो-खो ट्रॉफी जीती
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
हीरानगर। इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल अंडर-14 बालिका खो-खो प्रतियोगिता का गुरुवार को त्रिकुटा रिजॉर्ट, दयालाचक्क में रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हुआ। फाइनल में कठुआ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए डोडा को महज एक अंक के अंतर से मात देकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में डोडा ने जम्मू को सात अंकों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कठुआ और ऊधमपुर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कठुआ ने ऊधमपुर को एक अंक से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट हासिल किया।
फाइनल मुकाबले में कठुआ और डोडा की टीमों के बीच शुरू से ही कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंतिम क्षणों में कठुआ ने एक अंक की बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीमों के प्रदर्शन को सभी ने सराहा। संवाद
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हीरानगर। इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल अंडर-14 बालिका खो-खो प्रतियोगिता का गुरुवार को त्रिकुटा रिजॉर्ट, दयालाचक्क में रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हुआ। फाइनल में कठुआ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए डोडा को महज एक अंक के अंतर से मात देकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में डोडा ने जम्मू को सात अंकों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कठुआ और ऊधमपुर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कठुआ ने ऊधमपुर को एक अंक से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट हासिल किया।
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फाइनल मुकाबले में कठुआ और डोडा की टीमों के बीच शुरू से ही कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंतिम क्षणों में कठुआ ने एक अंक की बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीमों के प्रदर्शन को सभी ने सराहा। संवाद
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