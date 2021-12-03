Kathua News: बनी विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने एनएचएम कर्मचारियों से की मुलाकात

विज्ञापन

इस दौरान कर्मचारियों ने विधायक के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें रखीं। विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनएचएम कर्मचारियों की जायज मांगों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।विधायक ने कहा कि जिस तरह पहले भी विधानसभा में एनएचएम कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। उसी तरह आगे भी कर्मचारियों की आवाज को सदन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा जाएगा।