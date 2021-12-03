Kathua News: बनी विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने एनएचएम कर्मचारियों से की मुलाकात
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:23 AM IST
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बनी। बनी विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने बुधवार को बनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों एवं समस्याओं को सुना।
इस दौरान कर्मचारियों ने विधायक के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें रखीं। विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनएचएम कर्मचारियों की जायज मांगों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।
विधायक ने कहा कि जिस तरह पहले भी विधानसभा में एनएचएम कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। उसी तरह आगे भी कर्मचारियों की आवाज को सदन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा जाएगा।
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इस दौरान कर्मचारियों ने विधायक के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें रखीं। विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनएचएम कर्मचारियों की जायज मांगों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।
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विधायक ने कहा कि जिस तरह पहले भी विधानसभा में एनएचएम कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। उसी तरह आगे भी कर्मचारियों की आवाज को सदन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा जाएगा।
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