Kathua News: राजबाग रेलवे क्रॉसिंग 21 सितंबर तक 24 घंटे रहेगी बंद
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:19 AM IST
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कठुआ। उत्तर रेलवे की ओर से राजबाग स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग को 21 सितंबर 2026 तक पूरे 6 दिनों के लिए 24 घंटे पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। सक्षम अधिकारी की ओर से इस संबंध में पूर्व सूचना क्षेत्रवासियों को प्रशासन और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी उपलब्ध करवाई गई है। यह क्रॉसिंग राजबाग को जसरोटा, दन्नी और बाख्ता से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। मरम्मत कार्य के चलते इस मार्ग पर सड़क यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा।
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