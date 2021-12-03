फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: एक पटवारी पर पांच पंचायतों का बोझ

Mon, 02 Nov 2026 01:42 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
कठुआ। धार-महानपुर क्षेत्र में एक पटवारी पर पांच पंचायतों का कार्यभार होने से स्थानीय लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि पटवारी अक्सर मैदानी कार्य, सरकारी शिविरों और अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इससे जमीन से जुड़े दस्तावेज या राजस्व प्रमाणपत्र बनवाने के लिए पटवारखाने पहुंचने पर उन्हें पटवारी नहीं मिलते। स्थानीय युवा नेता जोधा सिंह ने इस समस्या को उठाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से धार-महानपुर क्षेत्र में पटवारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। जोधा सिंह ने प्रत्येक पंचायत के लिए अलग पटवारी नियुक्त करने की अपील की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed