Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरटीओ कार्यालय के रिकार्ड खंगाले

Thu, 05 Nov 2026 11:50 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कठुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने वीरवार को आरटीओ कठुआ, लखनपुर कार्यालय में दबिश दी। टीम की जिले में मौजूदगी की जानकारी मिलते ही सरकारी विभागों में हड़कंप मचा गया।

वीरवार दोपहर 12 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर रिकार्ड खंगाले। इस दौरान आरटीओ कठुआ सुरेंद्र पाल शर्मा भी कार्यालय में ही मौजूद थे। हालांकि मंत्री के दौरे के चलते वो बाद में कार्यालय से निकल आए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर शाम तक टीम रिकार्ड खंगालती रही। हालांकि इस दौरान किस शिकायत को लेकर जांच की जा रही थी और टीम के हाथ क्या लगा फिलहाल इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed