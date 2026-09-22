Kathua News: कठुआ को 33-29 से हराकर उधमपुर बना अंडर-19 बास्केटबॉल का चैंपियन
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:01 AM IST
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उधमपुर। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग उधमपुर की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल (एपीएस) टी मोड़ उधमपुर में संभाग स्तरीय अंतर-जिला अंडर-19 बालक बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें खिताबी मुकाबले में उधमपुर ने कठुआ को 33-29 के अंतर से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।
प्रतियोगिता में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से आए लगभग 84 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में उधमपुर ने सांबा को 37-20 से हराकर आसानी से फाइनल में प्रवेश किया था जबकि दूसरे सेमीफाइनल में कठुआ ने एक बेहद नजदीकी मुकाबले में जम्मू को 25-24 से हराकर खिताबी दौर में जगह बनाई थी। समापन समारोह में एपीएस उधमपुर के अध्यक्ष ब्रिगेडियर करण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संवाद
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प्रतियोगिता में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से आए लगभग 84 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में उधमपुर ने सांबा को 37-20 से हराकर आसानी से फाइनल में प्रवेश किया था जबकि दूसरे सेमीफाइनल में कठुआ ने एक बेहद नजदीकी मुकाबले में जम्मू को 25-24 से हराकर खिताबी दौर में जगह बनाई थी। समापन समारोह में एपीएस उधमपुर के अध्यक्ष ब्रिगेडियर करण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संवाद
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