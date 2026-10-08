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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Hailstorm lasting about 10 minutes in Jammu and Kashmir's Bandipora district.

जम्मू-कश्मीर में गिरे ओले: बांदीपोरा जिले में करीब 10 मिनट तक हुई ओलावृष्टि, खड़ी फसलों को हुआ नुकसान

Thu, 08 Oct 2026 07:03 PM IST
किशन चौबे ANI
ANI Published by: किशन चौबे Updated Thu, 08 Oct 2026 07:03 PM IST
सार

जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ करीब दस मिनट तक जोरदार ओलावृष्टि हुई। इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और किसानों की चिंता बढ़ गई।
 

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Hailstorm lasting about 10 minutes in Jammu and Kashmir's Bandipora district.
जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में बारिश के साथ ओलावृष्टि - फोटो : ANI

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं और ओलावृष्टि हुई। अचानक हुई जोरदार ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों के प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।
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बताया गया कि जिले के कई इलाकों में करीब दस मिनट तक तेज ओलावृष्टि हुई। इस दौरान बारिश और तेज हवाओं का भी दौर जारी रहा। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुईं। किसानों ने बताया कि मौसम के अचानक बदले मिजाज से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।
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ओलावृष्टि के बाद किसानों ने प्रशासन से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने और प्रभावित किसानों को उचित मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि खड़ी फसलों को नुकसान होने से उनकी मेहनत पर असर पड़ा है। अधिकारियों की ओर से नुकसान का आकलन किए जाने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।
 
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