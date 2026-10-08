जम्मू-कश्मीर में गिरे ओले: बांदीपोरा जिले में करीब 10 मिनट तक हुई ओलावृष्टि, खड़ी फसलों को हुआ नुकसान

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#WATCH | J&K: A hailstorm accompanied by rain and gusty winds lashed parts of Bandipora district, damaging standing crops and raising concerns among farmers over significant losses. The intense hailstorm lasted for around ten minutes and affected several areas of the district, with farmers reporting damage to standing crops following the spell of hail, rain and strong winds. विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 8, 2026

बताया गया कि जिले के कई इलाकों में करीब दस मिनट तक तेज ओलावृष्टि हुई। इस दौरान बारिश और तेज हवाओं का भी दौर जारी रहा। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुईं। किसानों ने बताया कि मौसम के अचानक बदले मिजाज से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।ओलावृष्टि के बाद किसानों ने प्रशासन से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने और प्रभावित किसानों को उचित मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि खड़ी फसलों को नुकसान होने से उनकी मेहनत पर असर पड़ा है। अधिकारियों की ओर से नुकसान का आकलन किए जाने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।