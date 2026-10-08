जम्मू-कश्मीर में गिरे ओले: बांदीपोरा जिले में करीब 10 मिनट तक हुई ओलावृष्टि, खड़ी फसलों को हुआ नुकसान
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ करीब दस मिनट तक जोरदार ओलावृष्टि हुई। इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और किसानों की चिंता बढ़ गई।
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बताया गया कि जिले के कई इलाकों में करीब दस मिनट तक तेज ओलावृष्टि हुई। इस दौरान बारिश और तेज हवाओं का भी दौर जारी रहा। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुईं। किसानों ने बताया कि मौसम के अचानक बदले मिजाज से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।
#WATCH | J&K: A hailstorm accompanied by rain and gusty winds lashed parts of Bandipora district, damaging standing crops and raising concerns among farmers over significant losses. The intense hailstorm lasted for around ten minutes and affected several areas of the district, with farmers reporting damage to standing crops following the spell of hail, rain and strong winds.
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) October 8, 2026
ओलावृष्टि के बाद किसानों ने प्रशासन से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने और प्रभावित किसानों को उचित मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि खड़ी फसलों को नुकसान होने से उनकी मेहनत पर असर पड़ा है। अधिकारियों की ओर से नुकसान का आकलन किए जाने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।