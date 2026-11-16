सुर्खियां: बदल रहा मौसम; PM मोदी का फिलीपींस दौरा; बेलारुस के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे; UN में भारत का विरोध

विज्ञापन

आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 की सुबह मौसम के बदलते तेवरों के साथ हुई है, जहां पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के बाद आज से कड़ाके की ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही सुबह के वक्त घने कोहरे की चेतावनी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर आस्था के महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है, जहां देश भर में श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने चार दिवसीय कठिन अनुष्ठान को पूरा करेंगे और इसके बाद घर-घर में प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट ठेकुआ बांटा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर आई है, जहां मौत की सजा के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव का भारत ने कड़ा विरोध किया है, और इस प्रस्ताव के खिलाफ 33 देशों ने मतदान किया है। राजधानी दिल्ली से एक बेहद दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक शोरूम के अंदर दिनदहाड़े युवती के बाल पकड़कर उसे बेरहमी से घसीटा गया, पीटा गया और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई, इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी सूरज को पुलिस ने दबोच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फिलीपींस के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां आसियान सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर कई बड़े मुद्दों पर मंथन होने की पूरी उम्मीद है। कूटनीतिक बैठकों के सिलसिले में बेलारूस के विदेश मंत्री भी आज भारत पहुंच चुके हैं, जिनके साथ व्यापार, उन्नत तकनीक और सांस्कृतिक साझेदारियों को मजबूत करने पर अहम चर्चा होगी। पश्चिम एशिया से खबर है कि इस्राइल में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से चली राजनीतिक चाल के बाद अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से भारी सियासी बवाल शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में विदेशी खरीदारों और सैलानियों का तांता लगा हुआ है, जहां चीन, थाईलैंड और तुर्किये समेत दुनिया भर के नायाब उत्पादों से सजा विदेशी बाजार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। व्रतियों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार की विशेष सौगात के तहत आज मेट्रो का संचालन सुबह 4:30 बजे से ही शुरू कर दिया गया है। मनोरंजन जगत से दिलचस्प खबर है कि मशहूर कोरियोग्राफर और डांसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं, जिसकी पहली झलक उन्होंने फैंस के साथ साझा कर अपना अनुभव बताया है। खेल के गलियारों से खबर है कि महिला प्रीमियर लीग 2027 के दूसरे हाफ के मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम से वानखेड़े में शिफ्ट किए जा सकते हैं, जिसके पीछे आईसीसी के नए नियमों का हवाला दिया जा रहा है। और अंत में पड़ोसी देश बांग्लादेश से सुलगती हुई बड़ी खबर आई है, जहां शेख हसीना की वापसी की चर्चाओं के बीच हिंसक प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का वाहन तक फूंक डाला है; स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के डीसी और एसपी का तुरंत तबादला कर दिया गया है।