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सुर्खियां: बदल रहा मौसम; PM मोदी का फिलीपींस दौरा; बेलारुस के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे; UN में भारत का विरोध

Mon, 16 Nov 2026 05:14 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 05:14 AM IST
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आज की अहम खबरें - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 की सुबह मौसम के बदलते तेवरों के साथ हुई है, जहां पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के बाद आज से कड़ाके की ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही सुबह के वक्त घने कोहरे की चेतावनी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर आस्था के महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है, जहां देश भर में श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने चार दिवसीय कठिन अनुष्ठान को पूरा करेंगे और इसके बाद घर-घर में प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट ठेकुआ बांटा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर आई है, जहां मौत की सजा के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव का भारत ने कड़ा विरोध किया है, और इस प्रस्ताव के खिलाफ 33 देशों ने मतदान किया है। राजधानी दिल्ली से एक बेहद दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक शोरूम के अंदर दिनदहाड़े युवती के बाल पकड़कर उसे बेरहमी से घसीटा गया, पीटा गया और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई, इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी सूरज को पुलिस ने दबोच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फिलीपींस के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां आसियान सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर कई बड़े मुद्दों पर मंथन होने की पूरी उम्मीद है। कूटनीतिक बैठकों के सिलसिले में बेलारूस के विदेश मंत्री भी आज भारत पहुंच चुके हैं, जिनके साथ व्यापार, उन्नत तकनीक और सांस्कृतिक साझेदारियों को मजबूत करने पर अहम चर्चा होगी। पश्चिम एशिया से खबर है कि इस्राइल में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से चली राजनीतिक चाल के बाद अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से भारी सियासी बवाल शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में विदेशी खरीदारों और सैलानियों का तांता लगा हुआ है, जहां चीन, थाईलैंड और तुर्किये समेत दुनिया भर के नायाब उत्पादों से सजा विदेशी बाजार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। व्रतियों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार की विशेष सौगात के तहत आज मेट्रो का संचालन सुबह 4:30 बजे से ही शुरू कर दिया गया है। मनोरंजन जगत से दिलचस्प खबर है कि मशहूर कोरियोग्राफर और डांसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं, जिसकी पहली झलक उन्होंने फैंस के साथ साझा कर अपना अनुभव बताया है। खेल के गलियारों से खबर है कि महिला प्रीमियर लीग 2027 के दूसरे हाफ के मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम से वानखेड़े में शिफ्ट किए जा सकते हैं, जिसके पीछे आईसीसी के नए नियमों का हवाला दिया जा रहा है। और अंत में पड़ोसी देश बांग्लादेश से सुलगती हुई बड़ी खबर आई है, जहां शेख हसीना की वापसी की चर्चाओं के बीच हिंसक प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का वाहन तक फूंक डाला है; स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के डीसी और एसपी का तुरंत तबादला कर दिया गया है। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला पर...
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बदलेगा मौसम का मिजाज: दक्षिण में चक्रवात से बारिश की आशंका; पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान तक ठिठुरन बढ़ी

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देश में आ रहा है नया तूफान - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र 17 नवंबर तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..


मौसम का हाल: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बूंदाबांदी, आज से ठंड बढ़ने का अलर्ट; घने कोहरे की भी चेतावनी


उत्तर प्रदेश में नए विक्षोभ के असर से रविवार को माैसम बदला रहा। पश्चिमी यूपी के बरेली, बिजनाैर, मेरठ, सहारनपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। माैसम विभाग का कहना है कि सोमवार से प्रदेश में ठंडी पछुआ हवाएं चलेंगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में सुबह के समय कोहरे का असर बढ़ेगा। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

 

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छठ महापर्व: आज उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु, चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा होने पर मिलेगा ठेकुआ प्रसाद

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1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने वाले श्रद्धालु आज उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपना अनुष्ठान पूरा करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी समेत तमाम जलाशयों में स्वच्छता के साथ-साथ सभी जरूरी बंदोबस्त किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस चार दिवसीय महापर्व में शामिल हो रही हैं। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी व्रती अपना निर्जला व्रत समाप्त करेंगे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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मौत की सजा के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पास: भारत ने किया विरोध, 33 देशों ने खिलाफ डाला वोट

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यूएन - फोटो : आईएएनएस
संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगाने और अंततः इसे समाप्त करने से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया है। 193 सदस्यीय महासभा में मेक्सिको द्वारा पेश किए गए इस मसौदे के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसके विरोध में वोट डाला। मतदान के दौरान 16 देश अनुपस्थित रहे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

दिल्ली में ऐसी बर्बरता: शोरूम में बाल पकड़कर घसीटा, बेरहमी से पीटा...फिर गला रेता; हत्या आरोपी सूरज गिरफ्तार

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सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

मोती नगर में कपड़ों के शोरूम में काम करने वाली 19 वर्षीय शबनम की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी बहन के देवर सूरज को गिरफ्तार किया है। परिवार का आरोप है कि शादी से इन्कार करने पर सूरज ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस बीच, शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में सूरज की बर्बरता सामने आई है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

प्रधानमंत्री मोदी का तीन दिवसीय फिलीपींस दौरा: आसियान में उठेगा समुद्री सुरक्षा का मुद्दा, क्या है एजेंडा?

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पीएम मोदी - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में भारत का जोर समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर रहेगा। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर विदेशी मेहमानों के सम्मान में रात्रिभोज आयोजित करेंगे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

भारत पहुंचे बेलारूस के विदेश मंत्री: आज होगी अहम बैठक; व्यापार, तकनीक और संस्कृति में सहयोग बढ़ाने पर जोर

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भारत दौरे पर बेलारूस के विदेश मंत्री - फोटो : @ANI
बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव 15 से 18 नवंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान वह दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर होने वाली 12वीं अंतर-सरकारी आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके भारत पहुंचने की जानकारी दी। इस बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल होंगे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

क्या नेतन्याहू के दफ्तर से चली गई चाल?: अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर मचा बवाल; विवाद क्यों?

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बेंजामिन नेतन्याहू - फोटो : एएनआई
इस्राइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय पर चुनाव में दखल देने की कोशिश के गंभीर आरोप लगे हैं। इस्राइली न्यूज चैनल 12 की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू के कार्यालय के एक पूर्व कर्मचारी ने अरब पार्टी राम (यूनाइटेड अरब लिस्ट) के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस को खुफिया जानकारी दी थी। इसी जानकारी के आधार पर दक्षिणी इस्राइल में चुनाव से ठीक पहले तीनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में यह जानकारी गलत निकली। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

दिल्ली में व्यापार मेला: चीन और थाईलैंड से लेकर तुर्किये तक के उत्पादों से सजा विदेशी बाजार, पहुंचे खूब खरीदार

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1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार दुनिया के बाजार की झलक देखने को मिल रही है। हॉल नंबर-1 में बनाए गए इंटरनेशनल पवेलियन में 11 देशों ने अपने उत्पादों के साथ भागीदारी की है। थाईलैंड, चीन, दुबई, तुर्किये, अफगानिस्तान, ईरान और घाना समेत विभिन्न देशों के स्टॉल पर विदेशी उत्पादों की विविधता लोगों को आकर्षित कर रही है। कहीं ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की चमक है तो कहीं ड्राई फ्रूट्स, हस्तशिल्प और घर की सजावट के अनूठे सामान लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मेले के दूसरे दिन अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में खरीदारों और कारोबारियों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

आज दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव: सुबह 4.30 बजे से शुरू होगा संचालन, छठ व्रतियों को दिल्ली सरकार की सौगात

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Delhi Metro Train - फोटो : अमर उजाला

छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं जल्दी शुरू करेगी। सोमवार यानी 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के 'ऊषा अर्घ्य' के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सुबह 06:00 बजे के बजाय सुबह 04:30 बजे से शुरू करेगा। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

धनश्री वर्मा: तेलुगु फिल्म से अभिनय में कदम रखने जा रहीं डांसर, दिखाई की पहली झलक; साझा किया काम करने का अनुभव

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धनश्री वर्मा - फोटो : सोशल मीडिया
डांसर और इंफ्लूएंसर धनश्री वर्मा अब बतौर अभिनेत्री तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। जल्द ही वह फिल्म 'हे कन्नम्मा' में नजर आएंगी। इंफ्लूएंसर धनश्री ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा की। उन्होंने अपकमिंग फिल्म का टीजर भी शेयर किया है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

महिला प्रीमियर लीग 2027: ब्रेबोर्न से वानखेड़े में शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे हाफ के मैच, आईसीसी के नियम बने वजह

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महिला प्रीमियर लीग 2027 - फोटो : WPL-X
महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 के दूसरे हाफ के मुकाबले मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम से वानखेड़े स्टेडियम में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के वे नियम हैं, जिनके तहत किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन से पहले संबंधित स्टेडियम को निर्धारित अवधि तक अपने विशेष नियंत्रण में रखना अनिवार्य होता है। इस संबंध में डब्ल्यूपीएल समिति के स्तर पर चर्चा जारी है।यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

बांग्लादेश में हिंसा के बाद बड़ा फेरबदल: गोपालगंज के डीसी-एसपी का तबादला, अवामी लीग की रैली के बाद कार्रवाई

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बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा। - फोटो : IANS
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने जिले के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) का तबादला कर दिया है। प्रतिबंधित अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की रैलियों के दौरान हिंसा और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई थीं। हालात को काबू में करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) की छह प्लाटून भी तैनात की गई हैं। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...


बांग्लादेश में बवाल: हसीना की वापसी की चर्चा से हिंसक प्रदर्शन, पुलिस का वाहन भी फूंका; अभी कैसे हैं हालात?





बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश वापसी की घोषणा के बीच उनके गृहनगर गोपालगंज में रविवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। हसीना की पार्टी अवामी लीग के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों के पास धारदार हथियार और भाले भी थे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 
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