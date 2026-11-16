सुर्खियां: बदल रहा मौसम; PM मोदी का फिलीपींस दौरा; बेलारुस के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे; UN में भारत का विरोध
बदलेगा मौसम का मिजाज: दक्षिण में चक्रवात से बारिश की आशंका; पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान तक ठिठुरन बढ़ी
बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र 17 नवंबर तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
मौसम का हाल: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बूंदाबांदी, आज से ठंड बढ़ने का अलर्ट; घने कोहरे की भी चेतावनी
उत्तर प्रदेश में नए विक्षोभ के असर से रविवार को माैसम बदला रहा। पश्चिमी यूपी के बरेली, बिजनाैर, मेरठ, सहारनपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। माैसम विभाग का कहना है कि सोमवार से प्रदेश में ठंडी पछुआ हवाएं चलेंगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में सुबह के समय कोहरे का असर बढ़ेगा। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
छठ महापर्व: आज उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु, चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा होने पर मिलेगा ठेकुआ प्रसाद
लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने वाले श्रद्धालु आज उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपना अनुष्ठान पूरा करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी समेत तमाम जलाशयों में स्वच्छता के साथ-साथ सभी जरूरी बंदोबस्त किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस चार दिवसीय महापर्व में शामिल हो रही हैं। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी व्रती अपना निर्जला व्रत समाप्त करेंगे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
मौत की सजा के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पास: भारत ने किया विरोध, 33 देशों ने खिलाफ डाला वोट
दिल्ली में ऐसी बर्बरता: शोरूम में बाल पकड़कर घसीटा, बेरहमी से पीटा...फिर गला रेता; हत्या आरोपी सूरज गिरफ्तार
मोती नगर में कपड़ों के शोरूम में काम करने वाली 19 वर्षीय शबनम की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी बहन के देवर सूरज को गिरफ्तार किया है। परिवार का आरोप है कि शादी से इन्कार करने पर सूरज ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस बीच, शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में सूरज की बर्बरता सामने आई है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
प्रधानमंत्री मोदी का तीन दिवसीय फिलीपींस दौरा: आसियान में उठेगा समुद्री सुरक्षा का मुद्दा, क्या है एजेंडा?
भारत पहुंचे बेलारूस के विदेश मंत्री: आज होगी अहम बैठक; व्यापार, तकनीक और संस्कृति में सहयोग बढ़ाने पर जोर
क्या नेतन्याहू के दफ्तर से चली गई चाल?: अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर मचा बवाल; विवाद क्यों?
दिल्ली में व्यापार मेला: चीन और थाईलैंड से लेकर तुर्किये तक के उत्पादों से सजा विदेशी बाजार, पहुंचे खूब खरीदार
भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार दुनिया के बाजार की झलक देखने को मिल रही है। हॉल नंबर-1 में बनाए गए इंटरनेशनल पवेलियन में 11 देशों ने अपने उत्पादों के साथ भागीदारी की है। थाईलैंड, चीन, दुबई, तुर्किये, अफगानिस्तान, ईरान और घाना समेत विभिन्न देशों के स्टॉल पर विदेशी उत्पादों की विविधता लोगों को आकर्षित कर रही है। कहीं ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की चमक है तो कहीं ड्राई फ्रूट्स, हस्तशिल्प और घर की सजावट के अनूठे सामान लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मेले के दूसरे दिन अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में खरीदारों और कारोबारियों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
आज दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव: सुबह 4.30 बजे से शुरू होगा संचालन, छठ व्रतियों को दिल्ली सरकार की सौगात
छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं जल्दी शुरू करेगी। सोमवार यानी 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के 'ऊषा अर्घ्य' के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सुबह 06:00 बजे के बजाय सुबह 04:30 बजे से शुरू करेगा। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
धनश्री वर्मा: तेलुगु फिल्म से अभिनय में कदम रखने जा रहीं डांसर, दिखाई की पहली झलक; साझा किया काम करने का अनुभव
महिला प्रीमियर लीग 2027: ब्रेबोर्न से वानखेड़े में शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे हाफ के मैच, आईसीसी के नियम बने वजह
बांग्लादेश में हिंसा के बाद बड़ा फेरबदल: गोपालगंज के डीसी-एसपी का तबादला, अवामी लीग की रैली के बाद कार्रवाई
बांग्लादेश में बवाल: हसीना की वापसी की चर्चा से हिंसक प्रदर्शन, पुलिस का वाहन भी फूंका; अभी कैसे हैं हालात?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश वापसी की घोषणा के बीच उनके गृहनगर गोपालगंज में रविवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। हसीना की पार्टी अवामी लीग के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों के पास धारदार हथियार और भाले भी थे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...