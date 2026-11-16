क्या नेतन्याहू के दफ्तर से चली गई चाल?: अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर मचा बवाल; विवाद क्यों?

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रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के कार्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन ने चुनाव से एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर के कार्यालय से संपर्क किया था। उन्होंने दक्षिणी इस्राइल में अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर शिकायत की और पुलिस अधिकारियों को एक खुफिया सूत्र के बारे में बताया। यह सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय का पूर्व कर्मचारी था, जिसकी कार्यालय के पूर्व महानिदेशक योसी शेली से नजदीकी थी। उसी शाम पुलिस के एक खुफिया अधिकारी ने उससे संपर्क किया। इसके बाद उसने तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक जानकारी दी।चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इस पूरे मामले की जांच अटॉर्नी जनरल गली बहराव-मियारा के कार्यालय और पुलिस की जांच शाखा कर रही है। संदेह है कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को मजबूत करने के लिए जानबूझकर पुलिस के सिस्टम में गलत जानकारी डाली गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि शिन बेट प्रमुख डेविड जिनी ने चुनाव के दिन अरब सांसदों को गिरफ्तार करने और पांच सांसदों की निगरानी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सांसदों के फोन टैप करने का अनुरोध आखिरी समय में रोक दिया गया।याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट ने मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके करीबी लोगों का आचरण इस्राइली लोकतंत्र के लिए सीधा और तत्काल खतरा है।' उन्होंने इसे कतरगेट विवाद से भी जोड़ा और कहा कि अब पुलिस के जरिये अरब नागरिकों के खिलाफ सबूत गढ़कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश का आरोप सामने आया है। आइजेनकोट ने मामले की जांच के लिए आयोग बनाने की बात भी कही।वहीं, इस्राइली डेमोक्रेट्स के नेता यायर गोलान ने कहा कि सुरक्षा और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का संदेह गंभीर है। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की। इस्राइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी नेतन्याहू और लिकुड पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, 'तो चुनाव चुराने की कोशिश वास्तव में हुई थी। इसकी साजिश नेतन्याहू के कार्यालय से लिकुड ने रची थी।'आइजेनकोट ने अपने बयान में कतरगेट विवाद का जिक्र किया। इससे पहले नेतन्याहू ने हालिया चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि अरब पार्टियों के पक्ष में बाहरी ताकतों ने काम किया। उन्होंने इसे भूकंप जैसा मामला बताया था और यहूदी पार्टियों से राम तथा ज्वाइंट लिस्ट के साथ सहयोग नहीं करने की अपील की थी। हालांकि, कतर ने इस्राइल की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज किया है।