मौत की सजा के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पास: भारत ने किया विरोध, 33 देशों ने खिलाफ डाला वोट

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प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले प्रमुख देशों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और ओमान शामिल रहे। फ्रांस और यूरोपीय संघ के देशों ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे मृत्युदंड के सार्वभौमिक उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।प्रस्ताव में सभी देशों से अपील की गई है कि वे मृत्युदंड को समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा पर स्थगन लागू करें। जिन देशों ने मौत की सजा समाप्त कर दी है, वे इसे दोबारा लागू न करें। 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में मौत की सजा न दी जाए। वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर फांसी दिए जाने के मामलों में हुई तेज बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मृत्युदंड वाले अपराधों की सूची सीमित करने को कहा गया।संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने स्पष्ट किया कि मौत की सजा को समाप्त करने पर कोई वैश्विक आम सहमति नहीं है और प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक प्रणाली व दंड विधान तय करने का अधिकार है। भारत ने दोहराया कि देश में मृत्युदंड केवल 'विरलतम से विरल' मामलों में ही दिया जाता है। इसमें निचली अदालत के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि, दोषसिद्धि से पूर्व निर्दोष माने जाने का सिद्धांत और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका जैसे कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। भारत ने न्यायिक प्रक्रिया से दी गई सजा को 'गैर-न्यायिक हत्या' या 'यातना' की श्रेणी में रखने की यूएन विशेषज्ञ की व्याख्या पर भी कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका की उप-प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि मृत्युदंड का निर्णय किसी भी देश की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में छोड़ा जाना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के बाद दिया गया मृत्युदंड मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है।मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के 17 देशों में कम से कम 2,707 लोगों को मौत की सजा दी गई, जो 2024 (1,518) की तुलना में 78% अधिक है और 1981 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है।भारत में पिछले साल 128 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई। आखिरी बार फांसी मार्च 2020 में निर्भया मामले के 4 दोषियों को दी गई थी।