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TMC leader Kunal Ghosh launched a fierce attack on the BJP, leveling a barrage of serious allegations!
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TMC नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर बोला तगड़ा हमला, लगाई गंभीर आरोपों की झड़ी!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 16 Nov 2026 03:30 AM IST
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के पास जनता का वास्तविक समर्थन नहीं है और वह अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का सहारा ले रही है। कुणाल घोष के मुताबिक, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी की राजनीतिक भूमिका और संगठन को लेकर पार्टी नेतृत्व पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को ममता बनर्जी और टीएमसी की राजनीतिक चुनौती से परेशानी है, इसलिए वह पार्टी को अंदर से कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। कुणाल घोष ने दावा किया कि बीजेपी टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने के लिए तरह-तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रही है और पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को पार्टी तोड़ने की राजनीति बताते हुए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर भी कुणाल घोष पहले कई बार बीजेपी पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगा चुके हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के कथित राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि, बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए खारिज किया जाता रहा है।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कुणाल घोष ने आगामी चुनावों को लेकर विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस और वामदलों से बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की अपील की थी। उनका मानना था कि विपक्षी दलों के बीच आपसी मतभेदों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है और यदि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनावी रणनीति बनाएं तो राजनीतिक मुकाबले को अलग दिशा मिल सकती है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताए जाने की बात भी सामने आई, जिससे विपक्षी एकता को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। बंगाल की राजनीति में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वामदलों के बीच रिश्ते लगातार बदलते रहे हैं। ऐसे में कुणाल घोष के बयान को केवल बीजेपी पर हमले के तौर पर ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक तालमेल बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। फिलहाल उनके आरोपों और विपक्षी एकता के प्रस्ताव पर अलग-अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी टकराव और गठबंधन की चर्चाएं लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
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