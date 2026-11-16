भारत पहुंचे बेलारूस के विदेश मंत्री: आज होगी अहम बैठक; व्यापार, तकनीक और संस्कृति में सहयोग बढ़ाने पर जोर

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विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 16 नवंबर को वाणिज्य भवन में भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग की 12वीं बैठक होगी। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की सह-अध्यक्षता बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे। इसके अलावा रिजेनकोव इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सदस्यों के साथ एक गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे।बेलारूस के विदेश मंत्री 17 नवंबर को विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 18 नवंबर को वह भारत से रवाना होंगे। इस दौरे से पहले रिजेनकोव ने सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। उस बैठक में दोनों देशों के संबंधों और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।सितंबर में हुई मुलाकात के बाद बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एक अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साथ ही 2026 से 2030 तक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार करने पर काम शुरू हो गया है। बेलारूस ने भारतीय नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा भी शुरू की है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने की योजनाओं पर भी काम चल रहा है।भारत और बेलारूस के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था, जिन्होंने 1991 में बेलारूस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच 1992 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसी साल भारत ने बेलारूस की राजधानी मिंस्क में अपना राजनयिक मिशन भी खोला था। इसके बाद दोनों देशों ने व्यापार, सैन्य तकनीक और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई हैं।विदेश मंत्रालय के अनुसार, बेलारूस में करीब 99 भारतीय स्थायी रूप से रहते हैं, जबकि 1,276 भारतीय अस्थायी निवासी हैं। इनमें 846 छात्र शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वहां के सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। बेलारूस भारत की ई-वीजा योजना में भी शामिल है। अगस्त 2023 में बेलारूस की विमानन कंपनी बेलाविया ने मिंस्क और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की थी।रिजेनकोव की यह यात्रा दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मानी जा रही है। खास तौर पर व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर रहेगा।