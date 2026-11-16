बांग्लादेश में हिंसा के बाद बड़ा फेरबदल: गोपालगंज के डीसी-एसपी का तबादला, अवामी लीग की रैली के बाद कार्रवाई

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गोपालगंज में पिछले कुछ दिनों से प्रतिबंधित अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वे सड़कों पर जुलूस निकालने के साथ कई जगह रास्ते भी रोक रहे थे। रविवार को भी पार्टी समर्थकों ने रैलियां निकालीं। इन रैलियों में शामिल कई लोग लाठी, डंडे, नाव चलाने वाले चप्पू और धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे। लगातार बिगड़ते हालात के बीच बांग्लादेश सरकार ने जिले के प्रशासनिक और पुलिस प्रमुख को बदलने का फैसला किया।बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने रैली के दौरान पुलिस के बख्तरबंद वाहन (एपीसी) और एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। इसके अलावा जुलाई स्मारक और हादी स्क्वायर की पट्टिकाओं को भी नुकसान पहुंचाया। इन घटनाओं के बाद जिले में तनाव बढ़ गया। सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का फैसला किया।गोपालगंज में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के छह प्लाटून जवानों को तैनात किया गया है। बीजीबी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। सरकार की कोशिश है कि जिले में हिंसा और तनाव को आगे बढ़ने से रोका जाए। गोपालगंज राजनीतिक रूप से काफी अहम जिला है, क्योंकि यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का गृह जिला है और अवामी लीग का मजबूत गढ़ माना जाता है।शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है। इसके बाद गोपालगंज में अवामी लीग की गतिविधियां बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। पार्टी के नेता और समर्थक लगातार रैलियां और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जिले में हुई हिंसा के बाद सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर बदलाव किया है। हालांकि, सरकार की ओर से तबादलों के पीछे अलग से कोई विस्तृत कारण नहीं बताया गया है। फिलहाल जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।