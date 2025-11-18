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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 16 November 2026

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पढ़ें 16 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 16 November 2026

लाइव अपडेट

01:54 AM, 16-Nov-2026

Basti News: पंचायत में बनेगा जियो-विजन कॉर्नर

सदर ब्लॉक के ग्राम मरहा के पंचायत सचिवालय में जल्द ही जियो-विजन कॉर्नर स्थापित किया जाएगा। और पढ़ें
01:54 AM, 16-Nov-2026

Moradabad News: रोशनपुर के जंगल में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत

क्षेत्र के गांव रोशनपुर के जंगल में रविवार की शाम तेंदुआ दिखने पर लोगों में दहशत है। भाजपा नेता कुलदीप सिंह ने तेंदुए की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और पढ़ें
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01:54 AM, 16-Nov-2026

Jhansi News: दहेज की खातिर विवाहिता का उत्पीड़न, प्राथमिकी

टोड़ी फतेहपुर। नगर के मोहल्ला फतेहपुर निवासी स्वीटी ने टोड़ी फतेहपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि उसकी शादी जून 2021 में मोहल्ला फतेहपुर निवासी संदीप कुमार के साथ हुई थी। और पढ़ें
01:54 AM, 16-Nov-2026

धर्म-जाति की राजनीति करने वालों को 2027 के चुनाव में जवाब मिल जाएगा : भार्गव

भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलदीप भार्गव ने कहा कि पहले समाज के लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जाता था। अब समाज जागरूक हो गया है। अपना हित किस पार्टी में है, वह अच्छी तरह जानता है। और पढ़ें
01:54 AM, 16-Nov-2026

Jind News: यशपाल रोहिला बने रोहिला विकास परिषद के प्रधान

Yashpal Rohila becomes the head of the Rohila Vikas Parishad और पढ़ें
01:54 AM, 16-Nov-2026

Aligarh News: एक-एक फेरा निरस्त रहेगी हाथरस जंक्शन पर रुकने वाली मुरी एक्सप्रेस

दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग के हाथरस जंक्शन स्टेशन पर ठहरने वाली प्रमुख मुरी एक्सप्रेस जनवरी में एक-एक फेरे के लिए निरस्त रहेगी। और पढ़ें
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01:54 AM, 16-Nov-2026

Jhansi News: घर में घुसकर दंपती पर हमला, प्राथमिकी

पूंछ। कस्बा पूंछ निवासी अनुष्का पत्नी विकास ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके माध्यम से बताया कि सात नवंबर की रात करीब 10:30 बजे राजकुमार, गोलू और उर्मिला देवी पत्नी दिनेश उनके दरवाजे पर पहुंचे। और पढ़ें
01:54 AM, 16-Nov-2026

Mahendragarh-Narnaul News: आज युवा महोत्सव के लिए पंजीकरण का आखिरी दिन

Today is the last day for registration for the Youth Festival. और पढ़ें
01:53 AM, 16-Nov-2026

Aligarh News: कचरा निस्तारण केंद्रों में एक करकट नहीं, इंतजाम भी कूड़ा

At waste disposal centers
जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये खर्च करके बनाए गए कचरा निस्तारण केंद्र (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) रखरखाव और प्रशासनिक उदासीनता के शिकार हैं। और पढ़ें
01:53 AM, 16-Nov-2026

Jhansi News: किसान पर हमला, तीन पर प्राथमिकी

टहरौली। ग्राम बकायन निवासी वनमाली ने टहरौली थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि 12 नवंबर की दोपहर वह अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ट्रैक्टर लेकर जुताई-बुवाई करने गए थे। और पढ़ें
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