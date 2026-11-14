महिला प्रीमियर लीग 2027: ब्रेबोर्न से वानखेड़े में शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे हाफ के मैच, आईसीसी के नियम बने वजह

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समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के आयोजन को देखते हुए यह बदलाव किया जा सकता है। आईसीसी के नियमों के अनुसार, किसी बड़े टूर्नामेंट के आयोजन के लिए स्टेडियम उपलब्ध कराने से पहले 15 दिनों का अंतर जरूरी है। ऐसे में अगर डब्ल्यूपीएल का दूसरा हाफ और फाइनल ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं, तो इस नियम का पालन करना मुश्किल हो सकता है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि डब्ल्यूपीएल समिति इस समस्या का समाधान निकालने में जुटी है। चर्चा पूरी होने के बाद जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।महिला प्रीमियर लीग के पांचवें सीजन की शुरुआत 14 जनवरी 2027 से वडोदरा में होगी। उद्घाटन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन और दो बार की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, टूर्नामेंट के शुरुआती 11 मुकाबले 14 से 24 जनवरी तक वडोदरा में खेले जाएंगे। इसके बाद 26 जनवरी से मुकाबले मुंबई में आयोजित होने हैं। लीग चरण का समापन 3 फरवरी को होगा। इसके बाद 5 फरवरी को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अंक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें आमने-सामने होंगी। वहीं, अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी। टूर्नामेंट का फाइनल 7 फरवरी को प्रस्तावित है।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। छह टीमों के इस टूर्नामेंट के मुकाबले मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) और वडोदरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं। आईसीसी के नियमों के मुताबिक, किसी वैश्विक टूर्नामेंट के आयोजन से लगभग तीन सप्ताह पहले संबंधित स्टेडियमों का नियंत्रण परिषद के पास चला जाता है। इसके बाद निर्धारित अवधि तक इन स्टेडियमों पर आईसीसी का विशेष अधिकार रहता है। इसी व्यवस्था के चलते डब्ल्यूपीएल के दूसरे हाफ के मुकाबलों को ब्रेबोर्न स्टेडियम से वानखेड़े स्टेडियम में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है।अगर वेन्यू बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पहली बार महिला प्रीमियर लीग के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। गौरतलब है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का एलिमिनेटर और फाइनल ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आठ रन से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था।पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में सभी छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ लीग मुकाबले खेलेंगी। इसके बाद अंक तालिका में शीर्ष दो स्थानों पर रहने वाली टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगी। फिलहाल डब्ल्यूपीएल 2027 के मुकाबलों के आयोजन स्थल में बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।