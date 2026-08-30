सुर्खियां: 26 राज्यों में बारिश के आसार; नेपाल जलप्रलय में मृतकों का आंकड़ा 675 पार; मोहन भागवत का यूएस दौरा

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देशभर में मौसम, नेपाल की बाढ़, स्वास्थ्य, राजनीति, न्यायपालिका और महंगाई से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर जोर पकड़ सकता है और चार दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 54 सड़कें अब भी बंद हैं। पड़ोसी नेपाल में विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अब तक 675 मौतों की पुष्टि हुई है और 275 से अधिक भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। 108 भारतीयों को बचाया जा चुका है, जबकि चीन में मौजूद करीब 900 भारतीय सुरक्षित हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इसी बीच अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व, हिंदू होने के अर्थ और मुस्लिमों को लेकर संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के तीन नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हरियाणा में पशुपालक भैंस के दूध की कीमत एक सितंबर से 100 रुपये प्रति लीटर करने की तैयारी में हैं और इससे कम कीमत पर बेचने पर 5100 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है। दिल्ली में सीएनजी महंगी होने से ऑटो और कैब चालकों की कमाई पर असर पड़ा है और हड़ताल की चेतावनी दी गई है। राजधानी में 453.65 टन प्याज पहुंचने के बावजूद बाजार में कीमतों से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका बताई। वाराणसी में प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बनाने की तैयारी है। वहीं, भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। महाराष्ट्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। महिला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले हैंडशेक का मुद्दा भी चर्चा में है।