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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 13 September 2026

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पढ़ें 13 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 13 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 13-Sep-2026

Panchkula News: एफडीआर घोटाले में गिरफ्तार आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा

Accused arrested in FDR scam sent to judicial custody. और पढ़ें
01:29 AM, 13-Sep-2026

Basti News: 20 लाख लेकर दूसरे को बैनामा करने का आरोप

Accusation of executing a sale deed in favor of another person after accepting Rs 20 lakh. और पढ़ें
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01:29 AM, 13-Sep-2026

Varanasi News: 5.58 लाख वाद निस्तारित, 19.84 करोड़ की वसूली, आठ जोड़े फिर साथ आए

5.58 लाख वाद निस्तारित, 19.84 करोड़ की वसूली, आठ जोड़े फिर साथ आए और पढ़ें
01:29 AM, 13-Sep-2026

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है सहकारिता : मंत्री

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है सहकारिता : मंत्री और पढ़ें
01:29 AM, 13-Sep-2026

Barabanki News: लोक अदालत में 1.74 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण

लोक अदालत में 1.74 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण और पढ़ें
01:29 AM, 13-Sep-2026

Baghpat News: ताला तोड़कर तीन भैंस समेत चार पशु चोरी

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01:29 AM, 13-Sep-2026

Raebareli News: एमसीएफ की मुनिता ने जीता रजत पदक

एमसीएफ की मुनिता ने जीता रजत पदक और पढ़ें
01:29 AM, 13-Sep-2026

Panchkula News: पैक तंबाकू की बिक्री पर ऑपरेशन कवच शुरू

'Operation Kavach' launched against the sale of packaged tobacco. और पढ़ें
01:28 AM, 13-Sep-2026

Unnao News: बाढ़ से बढ़ीं दुश्वारियां, फिर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं ग्रामीण

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बाढ़ से बढ़ीं दुश्वारियां, फिर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं ग्रामीण और पढ़ें
01:28 AM, 13-Sep-2026

Jhajjar-Bahadurgarh News: पिस्ता-काजू-बादाम के दाम चढ़े, त्योहारों की खरीदारी महंगी

पिस्ता-काजू-बादाम के दाम चढ़े, त्योहारों की खरीदारी महंगी और पढ़ें
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