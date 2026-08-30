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Hindi News ›   World ›   West Asia Crisis Why Netanyahu Condemn West Bank Violence What Changed in Israel-Hamas and Iran-US War?

पश्चिम एशिया संकट: नेतन्याहू वेस्ट बैंक हिंसा पर क्यों नाराज, इस्राइल-हमास और ईरान-अमेरिका जंग में क्या बदला?

Sun, 30 Aug 2026 01:32 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 30 Aug 2026 01:32 AM IST
सार

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले कुछ इस्राइली बसने वालों की निंदा की है। दूसरी ओर गाजा में इस्राइली हमलों और गोलीबारी में तीन फलस्तीनियों की मौत हुई है। ईरान में युद्ध के छह महीने बाद नया नेतृत्व अमेरिका के साथ लंबी टक्कर के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में, आइए, विस्तार से जानते हैं कि वेस्ट बैंक, गाजा और ईरान में एक साथ क्या बदल रहा है?

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West Asia Crisis Why Netanyahu Condemn West Bank Violence What Changed in Israel-Hamas and Iran-US War?
पश्चिम एशिया संकट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले कुछ इस्राइली बसने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उन्हें कुछ मुट्ठीभर उपद्रवी बताया और कहा कि उनके आपराधिक कृत्य कानून का पालन करने वाले बसने वालों के साथ अन्याय करते हैं। उनका यह बयान कुसरा शहर में दो सप्ताह से ज्यादा समय से जारी तनाव के बाद आया है। यहां बसने वालों ने कई फलस्तीनी घरों को घेर लिया था।
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शनिवार को इस्राइली सेना और पुलिस के मुताबिक, उपद्रवी कुसरा इलाके में पहुंचे, जिसके बाद हिंसक झड़पें हुईं। सेना और पुलिस ने कहा कि दर्जनों उपद्रवी एक फलस्तीनी घर में बैरिकेड लगाकर बैठ गए थे और उस समय घर के अंदर लोग मौजूद थे। बाद में दोनों पक्षों को अलग किया गया और उपद्रवियों के वाहन जब्त किए गए। अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने इस्राइली बसने वालों को आतंकवादी कहा। कुसरा के मेयर के अनुसार, दो लोगों पर आंसू गैस का असर हुआ और दो अन्य पत्थर लगने से घायल हुए।

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क्या इस्राइल सरकार ने बसने वालों की कार्रवाई की निंदा की?

इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसक कट्टरपंथियों की कार्रवाई शर्मनाक है और यह इस्राइल के मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में इन घटनाओं के सिलसिले में किसी गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया गया है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब नेतन्याहू सरकार के दौरान वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण और बसने वालों की हिंसा को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है।
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गाजा में इस्राइल-हमास संघर्ष के बीच क्या हुआ?

गाजा में शनिवार को इस्राइली हमलों और गोलीबारी में तीन फलस्तीनियों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। गाजा सिटी में एक मोटरसाइकिल पर हुए इस्राइली हमले में दो फलस्तीनियों की मौत और एक के घायल होने की जानकारी दी गई। इस्राइली सेना ने कहा कि उसने एक सैन्य अभियान से जुड़े व्यक्ति को निशाना बनाया। दीर अल-बलाह के पूर्वी हिस्से में टैंक की गोलीबारी में एक किसान की मौत की भी जानकारी सामने आई।

अस्पताल के पास हमले को लेकर क्या दावा किया गया?

अल-अक्सा शहीद अस्पताल के परिसर के पास हुए एक हवाई हमले में तीन फलस्तीनी घायल हुए। इस्राइली सेना ने कहा कि उसने हमास के एक कमांडर को निशाना बनाया, जो परिसर के पास आतंकवादी हमलों की योजना बना रहा था। सेना का दावा है कि वह कमांडर अस्पताल परिसर में छिपा था। सेना ने कहा कि गाजा के चिकित्सा अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ईरान-अमेरिका जंग के छह महीने बाद क्या बदला?

ईरान में छह महीने की जंग के बाद नया नेतृत्व अमेरिका के साथ संभावित रूप से लंबे संघर्ष के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई अपने पिता और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने वाले हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। इसके बाद 11 और 12 अगस्त को नई नियुक्तियां की गईं और मोजतबा खामेनेई ने अपने लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगियों को अहम पदों पर लगाया।

ईरान के नए नेतृत्व का रुख क्या दिख रहा?

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव के तौर पर मोहसेन रेजाई और बसीज के नए प्रमुख के तौर पर होसैन ताएब की नियुक्ति की गई है। दोनों लंबे समय से ईरानी सत्ता तंत्र से जुड़े रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि नया नेतृत्व अमेरिका के साथ टकराव के साथ-साथ देश के भीतर किसी भी अशांति को रोकने पर भी जोर दे रहा है। इस तरह वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा, गाजा में जारी संघर्ष और ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच पश्चिम एशिया का संकट कई मोर्चों पर बना हुआ है।
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