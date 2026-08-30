पश्चिम एशिया संकट: नेतन्याहू वेस्ट बैंक हिंसा पर क्यों नाराज, इस्राइल-हमास और ईरान-अमेरिका जंग में क्या बदला?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 30 Aug 2026 01:32 AM IST
सार
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले कुछ इस्राइली बसने वालों की निंदा की है। दूसरी ओर गाजा में इस्राइली हमलों और गोलीबारी में तीन फलस्तीनियों की मौत हुई है। ईरान में युद्ध के छह महीने बाद नया नेतृत्व अमेरिका के साथ लंबी टक्कर के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में, आइए, विस्तार से जानते हैं कि वेस्ट बैंक, गाजा और ईरान में एक साथ क्या बदल रहा है?
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विस्तार
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले कुछ इस्राइली बसने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उन्हें कुछ मुट्ठीभर उपद्रवी बताया और कहा कि उनके आपराधिक कृत्य कानून का पालन करने वाले बसने वालों के साथ अन्याय करते हैं। उनका यह बयान कुसरा शहर में दो सप्ताह से ज्यादा समय से जारी तनाव के बाद आया है। यहां बसने वालों ने कई फलस्तीनी घरों को घेर लिया था।
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शनिवार को इस्राइली सेना और पुलिस के मुताबिक, उपद्रवी कुसरा इलाके में पहुंचे, जिसके बाद हिंसक झड़पें हुईं। सेना और पुलिस ने कहा कि दर्जनों उपद्रवी एक फलस्तीनी घर में बैरिकेड लगाकर बैठ गए थे और उस समय घर के अंदर लोग मौजूद थे। बाद में दोनों पक्षों को अलग किया गया और उपद्रवियों के वाहन जब्त किए गए। अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने इस्राइली बसने वालों को आतंकवादी कहा। कुसरा के मेयर के अनुसार, दो लोगों पर आंसू गैस का असर हुआ और दो अन्य पत्थर लगने से घायल हुए।
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क्या इस्राइल सरकार ने बसने वालों की कार्रवाई की निंदा की?इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसक कट्टरपंथियों की कार्रवाई शर्मनाक है और यह इस्राइल के मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में इन घटनाओं के सिलसिले में किसी गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया गया है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब नेतन्याहू सरकार के दौरान वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण और बसने वालों की हिंसा को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है।
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