Live
पढ़ें 12 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
लाइव अपडेट
02:00 AM, 12-Sep-2026
Chandigarh News: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौततेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत और पढ़ें
02:00 AM, 12-Sep-2026
सीबीआई की कार्रवाई: देनदारी का डर दिखा मांगी पांच लाख रिश्वत, आयकर अधिकारी पर एफआईआर
विज्ञापन
01:59 AM, 12-Sep-2026
Hathras News: क्रिकेट नेट लगाने पर विवाद, पुलिस ने काम रुकवाया
01:59 AM, 12-Sep-2026
Chandigarh News: नशे के सप्लायर-पैडलरों पर टूटेगा पुलिस का शिकंजा, 58 हॉटस्पॉट पर निगरानीनशे के सप्लायर-पैडलरों पर टूटेगा पुलिस का शिकंजा, 58 हॉटस्पॉट पर निगरानी और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026
Mohali News: फ्लाईओवर पर कर्मचारी से लूट, सोने की चेन और पांच हजार रुपये छीनेEmployee robbed on flyover; gold chain and five thousand rupees snatched और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026
Lalitpur News: बारिश से फसलों को भारी नुकसान, 1.02 लाख किसानों को मिलेगी सहायताबारिश से फसलों को भारी नुकसान, 1.02 लाख किसानों को मिलेगी सहायता और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:59 AM, 12-Sep-2026
Chandigarh News: एनओसी का मुद्दा छाया, कटारिया ने मंच पर बुलाकर अधिकारी का बढ़ाया हौसलाएनओसी का मुद्दा छाया, कटारिया ने मंच पर बुलाकर अधिकारी का बढ़ाया हौसला और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026
Ambala News: गुरबाणी कीर्तन से संगतों ने लिया आनंद, पाया गुरु का आशीर्वाद
01:59 AM, 12-Sep-2026
Prayagraj News: धरने के पांचवें दिन भी नहीं निकला कोई हल
01:58 AM, 12-Sep-2026