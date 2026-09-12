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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 12 September 2026

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पढ़ें 12 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 12 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 12 September 2026

लाइव अपडेट

02:00 AM, 12-Sep-2026

Chandigarh News: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत

तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत और पढ़ें
02:00 AM, 12-Sep-2026

सीबीआई की कार्रवाई: देनदारी का डर दिखा मांगी पांच लाख रिश्वत, आयकर अधिकारी पर एफआईआर

CBI Action: FIR against Income Tax officer for demanding a 5 lakh bribe by threatening liability.
सीबीआई ने रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में तैनात आयकर अधिकारी वरुण खारी के खिलाफ पांच लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में केस दर्ज किया है। और पढ़ें
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01:59 AM, 12-Sep-2026

Hathras News: क्रिकेट नेट लगाने पर विवाद, पुलिस ने काम रुकवाया

Dispute over installation of cricket nets; police halted the work.
कस्बे के जीएसएएस इंटर कॉलेज के खेल मैदान में बृहस्पतिवार रात क्रिकेट नेट लगाने को लेकर विवाद हो गया। क्रिकेट का अभ्यास करने वाले युवक मैदान के एक कोने में खंभे लगाकर नेट लगा रहे थे। और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026

Chandigarh News: नशे के सप्लायर-पैडलरों पर टूटेगा पुलिस का शिकंजा, 58 हॉटस्पॉट पर निगरानी

नशे के सप्लायर-पैडलरों पर टूटेगा पुलिस का शिकंजा, 58 हॉटस्पॉट पर निगरानी और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026

Mohali News: फ्लाईओवर पर कर्मचारी से लूट, सोने की चेन और पांच हजार रुपये छीने

Employee robbed on flyover; gold chain and five thousand rupees snatched और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026

Lalitpur News: बारिश से फसलों को भारी नुकसान, 1.02 लाख किसानों को मिलेगी सहायता

बारिश से फसलों को भारी नुकसान, 1.02 लाख किसानों को मिलेगी सहायता और पढ़ें
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01:59 AM, 12-Sep-2026

Chandigarh News: एनओसी का मुद्दा छाया, कटारिया ने मंच पर बुलाकर अधिकारी का बढ़ाया हौसला

एनओसी का मुद्दा छाया, कटारिया ने मंच पर बुलाकर अधिकारी का बढ़ाया हौसला और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026

Ambala News: गुरबाणी कीर्तन से संगतों ने लिया आनंद, पाया गुरु का आशीर्वाद

The congregation delighted in Gurbani Kirtan and received the Guru's blessings.
गुरबाणी कीर्तन से संगतों ने लिया आनंद, पाया गुरु का आशीर्वाद और पढ़ें
01:59 AM, 12-Sep-2026

Prayagraj News: धरने के पांचवें दिन भी नहीं निकला कोई हल

No solution found even on the fifth day of the sit-in
धरने के पांचवें दिन भी नहीं निकला कोई हल और पढ़ें
01:58 AM, 12-Sep-2026

Ambala News: बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, घायल

बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, घायल और पढ़ें
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