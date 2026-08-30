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नेपाल बाढ़ लाइव: त्रासदी में 675 मौतों की पुष्टि, 275+ भारतीय लापता; चीन में फंसे भारतीयों की क्या स्थिति है?

Sun, 30 Aug 2026 01:21 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 30 Aug 2026 01:21 AM IST
खास बातें

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 675 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 275 से अधिक भारतीय लापता हैं। 108 भारतीयों को बचाया जा चुका है और चीन में मौजूद करीब 900 भारतीय सुरक्षित हैं। भारत ने राहत सामग्री, बचाव दल और पुल निर्माण का सामान नेपाल भेजा है। बाढ़ से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहे...

ये भी पढ़ें- चीन की चुप्पी पर सवाल?: ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ तक, आपदा पर तिब्बत ने बीजिंग पर क्या-क्या लगाए आरोप?

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नेपाल बाढ़। - फोटो : पीटीआई

लाइव अपडेट

12:59 AM, 30-Aug-2026

चीन में फंसे भारतीयों की क्या स्थिति है?

पिछले दो दिनों में चीन से 598 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन की तरफ अभी करीब 900 भारतीय नागरिक मौजूद हैं और वे सुरक्षित तथा संपर्क में हैं। भारत सरकार नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि प्रभावित भारतीयों को सुरक्षित निकालने और जरूरत पड़ने पर भारत वापस लाने की व्यवस्था की जा सके।
12:59 AM, 30-Aug-2026

 लापता लोगों की तलाश कैसे चल रही है?

विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में चौबीसों घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में भी हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। भारत ने सुरंगों की जांच और बचाव के लिए विशेष तकनीकी दल नेपाल भेजा है। यह दल प्रभावित क्षेत्र में काम शुरू कर चुका है। उसकी सिफारिश के आधार पर विशेष सुरंग बचाव दल और उपकरण भी नेपाल पहुंचने हैं। नेपाली अधिकारी बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए भारतीय फोरेंसिक टीम की मदद लेंगे।
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12:59 AM, 30-Aug-2026

कितने भारतीय अब भी लापता हैं?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक 275 से अधिक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 128 लोग अब भी लापता या संपर्क से बाहर हैं। नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। इनमें से पहले संपर्क से बाहर रहे करीब 50 भारतीयों से दोबारा संपर्क भी स्थापित किया गया है। रसुवा के एक जलविद्युत परियोजना से चार भारतीयों रिपु कुमार, चनेश्वर नरजारी, कृपा शंकर और मोहम्मद मिनहाजुद्दीन को बचाया गया है। इन सभी के जल्द काठमांडू पहुंचने की उम्मीद है।
12:39 AM, 30-Aug-2026

नेपाल बाढ़ लाइव: त्रासदी में 675 मौतों की पुष्टि, 275+ भारतीय लापता; चीन में फंसे भारतीयों की क्या स्थिति है?

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। नेपाल की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 675 पहुंच गई है। वहीं, भारत के 275 से अधिक नागरिक अब भी लापता या संपर्क से बाहर हैं। भारत सरकार के मुताबिक 108 भारतीयों को नेपाल में सुरक्षित बचाया गया है, जबकि चीन की तरफ करीब 900 भारतीय सुरक्षित और संपर्क में हैं।
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